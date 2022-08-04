Мостовой: не согласен, что Уткин лучший игрок РПЛ в июле. Я тоже такие навесы со стандартов делал

- Не согласен с тем, что Уткин лучший игрок РПЛ в июле. Давать такой приз за подачи со штрафного? Я тоже такие навесы со стандартов делал, но меня за это не награждали званием лучшего игрока. Ладно, если бы Даниил забил 3 или 4 мяча. На эту роль мог бы претендовать кто-нибудь другой. Я бы сделал бы главными претендентами на звание лучшего игрока месяца Сперцяна, Смолова и Промеса, потому что они много забили, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Ранее стало известно, то лучшим игроком Российской премьер-лиги в июле месяце признан 22-летний полузащитник "Ростова" Даниил Уткин, который в трех сыгранных матчах записал на свой счет 1 гол и 3 результативных паса. Все свои голевые передачи в этих встречах Уткин отдал навесами со штрафных на нападающего желто-синих Николая Комличенко. Главным тренером Уткина в "Ростове" является экс-полузащитник "Сельты", "Спартака" и сборной России Валерий Карпин, в адрес которого Мостовой допускал критические высказывания. Ранее стало известно, что Мостовой стал наставником клуба Медиалиги.
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Экс-полузащитник "Сельты", "Спартака" и сборной России Александр Мостовой раскритиковал признание лучшим игроком РПЛ в июле 2022 года полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.
Фото: ФК "Ростов"