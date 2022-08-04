- За "Зенитом" стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость. Вот и в ситуации с бразильцами решили, что проще переплатить. Подстраховались. Думаю, этот сезон Вендел, Малком и Клаудиньо точно проведут в Петербурге. Загадывать на более долгий срок не имеет смысла, - приводит слова Лепсая "СЭ".
Летом 2022 года появлялась информация, что 24-летний полузащитник "Зенита" Вендел может приостановить контракт с петербуржцами на срок до 30 июня 2023 года и перейти в один из бразильских клубов. После матча 2 тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (3:0) сине-бело-голубые объявили о продлении контракта с Венделом, а также 25-летними бразильскими хавбеками Малкомом и Клаудиньо, до лета 2027 года.
Лепсая: за "Зенитом" стоит госкорпорация - отсюда и щедрость. В ситуации с бразильцами решили, что проще переплатить
Экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая прокомментировал ситуацию в "Зените", который продлил контракты с легионерами на улучшенных условиях.
Фото: ФК "Зенит"