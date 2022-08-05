По информации источника, новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. В ближайшее время о продлении контракта будет объявлено официально. Отметим, нынешний контракт Дмитрия с бело-голубыми истекает в июне 2024 года.
Защитник Дмитрий Скопинцев перешел в "Динамо" в 2020 году. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 3 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился. Всего за московский клуб Дмитрий сыграл в 71 матче, на его счету 4 гола и 5 результативных передач.
"Динамо" в субботу, 30 июля, сыграло в гостях вничью с "Факелом" (3:3). Бело-голубые в таблице РПЛ занимают 5-е место.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Динамо" продлило контракт со Скопинцевым до 2027 года
"Динамо" продлило трудовое соглашение с защитником Дмитрием Скопинцевым.
Фото: ФК "Динамо"