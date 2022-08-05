"Клуб в низшие лиги не упадет. "Спартак" – народная команда, кто?то подберет ее точно. Федуну стоит сказать слова благодарности, что 20 лет поддерживает клуб. При нем ни разу не было скандалов, связанных с финансами. У него все было хорошо в "Лукойле" по финансовой части, человек должен заниматься тем, что умеет, но в "Спартаке" не очень получилось, так бывает", – цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова покинут "Спартак", после чего всей семьей уедут из России.
Красно-белые после трех туров Российской Премьер-лиги имеют в активе 7 очков – столько же баллов на счету "Зенита" и ЦСКА. "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице по дополнительным показателям. Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля в Екатеринбурге сыграют против местного "Урала".
Заварзин: в случае ухода Федуна "Спартак" в низшие лиги не упадет, кто-то подберет команду
Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин выразил мнение, что случится с командой в случае ухода ее владельца Леонида Федуна.
Фото: ТАСС