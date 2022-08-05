"Здесь намного проще. В "Краснодаре" три года прошли на одном дыхании, за это время мы взяли две бронзы, попали в Лигу чемпионов, вышли в плей?офф Лиги Европы.
Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
"Краснодар" объявил, что принял заявление Мурада Мусаева об отставке, в апреле 2021 года. На данный момент главным тренером южан является Александр Сторожук.
"Сабах" под руководством Мусаева занял пятое место в таблице чемпионата Азербайджана в минувшем сезоне – коллектив записал на свой счет 35 очков в 26-ти играх национального первенства.
Мусаев: я хотел уехать из России из-за нефутбольного шума – в Азербайджане намного проще
Экс-тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о причинах ухода на пост наставника азербайджанского "Сабаха".
Фото: ФК "Сабах"