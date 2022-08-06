"Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал. Ваня Карпов, наверное, слышал, а я нет. Я не переживаю по этому поводу, потому что не могу на это повлиять", - цитирует функционера "СЭ".
"Спартак" начал сезон с двух побед и ничьей в рамках Российской Премьер-лиги – на счету столичной команды 7 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля разместились на второй строчке в турнирной таблице.
Сейчас "Спартак" играет против "Урала" в Екатеринбурге, к 10-й минуте команды не открыли счет в матче.
Гендиректор "Спартака": не переживаю по поводу своей замены – не могу на это повлиять
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о слухах относительно своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Спартак"