Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Краснодар
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.34X 3.55П2 3
Ахмат
20:00
ЗенитНе начат
П1 5.6X 4.5П2 1.56

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 1 2 1
ВелесЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронПерерыв
П1 1.18X 5.2П2 22

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фулхэм
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
2 - 1 2 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 1.04X 9.5П2 275
Тоттенхэм
4 - 1 4 1
Саутгемптон2 тайм
Борнмут
2 - 0 2 0
Астон Вилла2 тайм
X 14.5П2 600
Эвертон
19:30
ЧелсиНе начат
П1 6.6X 4.1П2 1.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
3 - 1 3 1
ГертаЗавершен
Вольфсбург
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Аугсбург
0 - 4 0 4
ФрайбургЗавершен
Бохум
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Боруссия М
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 2.07X 4П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
0 - 1 0 1
МонакоПерерыв
П1 8.5X 3.9П2 1.45
Клермон
22:00
ПСЖНе начат
П1 12X 7П2 1.24
Сделать ставку

Иванов оценил результаты "Урала" в первых матчах РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился впечатлениями от старта команды в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
"Мы готовились хорошо. Считаю, вся работа была выполнена. С ЦСКА не получилось. Потом было удаление глупое в "Оренбурге", хотя я считаю, что там его не было… Третий гол "Оренбурга" не решал ничего, но игрок явно фолил", - цитирует функционера "СЭ".

"Урал" не набрал очков в первых трех турах нового сезона Российской Премьер-лиги – подопечные Игоря Шалимова уступили московскому ЦСКА, "Оренбургу" и "Краснодару". Сейчас екатеринбуржцы играют на своем поле со столичным "Спартаком" и уступают 0:2 к 85-й минуте. "Шмели" замыкают таблицу чемпионата.


Урал Иванов Г
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Гаджиев - о работе Шалимова: 4 матча и ни одного очка. Естественно, что начнутся разговоры об отставке эксклюзив
Тарханов: во второй половине встречи «Урал» выглядел неплохо 1 эксклюзив
Рыбус: думаю, буду готов к матчу с "Сочи"
Мойзес дебютировал за ЦСКА в матче с "Факелом", заменив травмированного Облякова 1
Президент "Урала" Иванов: не знаю, продолжит ли работу Шалимов. В понедельник все узнаете 1
«Спартак» разрывает РПЛ! Гильермо, верим? 8
Бушманов: «Спартак» мог и должен был выигрывать крупнее эксклюзив
Гендиректор "Спартака" подтвердил, что "Лукойл" пытается приобрести "Открытие Арену" 3
В "Спартаке" рассказали о травме Мозеса 1
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" в стартовом туре АПЛ
Соболев - о своем промахе в матче с "Уралом": позор, когда не забиваешь в пустые ворота 4
"Спартак" впервые за 27 лет забил 11 мячей в стартовых 4-х турах 2
"Спартак" обыграл "Урал" в Екатеринбурге, Соболев оформил ассистентский дубль 37
Иванов оценил результаты "Урала" в первых матчах РПЛ 1
ЦСКА и "Факел" опубликовали составы на матч 4-го тура РПЛ 1
Игонин: перед каждой игрой говорим, что она не будет гладкой, а в итоге – хороший результат "Зенита"
Мусаев: после отставки из "Краснодара" мне звонили из двух клубов РПЛ
Мозес получил травму в первом тайме матча с "Уралом" 1
Мележиков – о вероятности ухода Федуна: посмотрим – что будет, то будет 1
Г. Иванов: как будущее Шалимова от матча со "Спартаком" может зависеть? 1
Гендиректор "Спартака": не переживаю по поводу своей замены – не могу на это повлиять
"Есть много, что рассказать". В "Спартаке" отреагировали на переход Ларссона в "Шальке" 6
В "Спартаке" объяснили, почему Рыбус не примет участие в матче с "Уралом"
Мусаев рассказал, какие клубы мог возглавить после ухода из "Краснодара"
Г. Иванов – об идее платного обращения в ЭСК: давайте тогда клубу платить 50 тысяч, если ошибка была 3
Стали известны составы "Урала" и "Спартака" на матч 4-го тура РПЛ 4
Мусаев: я хотел уехать из России из-за нефутбольного шума – в Азербайджане намного проще 1
Заварзин: в случае ухода Федуна "Спартак" в низшие лиги не упадет, кто-то подберет команду 2
Экс-игрок "Факела": ЦСКА вылез из места, в которое себя загнал 4
СМИ: РФС может учредить Ретро Кубок России 3
Все новости
-