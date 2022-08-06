"Мы готовились хорошо. Считаю, вся работа была выполнена. С ЦСКА не получилось. Потом было удаление глупое в "Оренбурге", хотя я считаю, что там его не было… Третий гол "Оренбурга" не решал ничего, но игрок явно фолил", - цитирует функционера "СЭ".
"Урал" не набрал очков в первых трех турах нового сезона Российской Премьер-лиги – подопечные Игоря Шалимова уступили московскому ЦСКА, "Оренбургу" и "Краснодару". Сейчас екатеринбуржцы играют на своем поле со столичным "Спартаком" и уступают 0:2 к 85-й минуте. "Шмели" замыкают таблицу чемпионата.
Иванов оценил результаты "Урала" в первых матчах РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился впечатлениями от старта команды в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Урал"