"Лукойл" правда пытается приобрести права на "Открытие банк Арену". Переговоры ведутся. Да, это правда", - цитирует Мележикова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что в "Спартаке" в ближайшее время может смениться руководство. Появлялась информация, что Леонид Федун и Зарема Салихова могут отойти от управления клубом, а формированием нового совета директоров займется "Лукойл". Кроме того, ожидалось, что "Лукойл" постарается приобрести "Открытие Арену" - домашний стадион "Спартака", который был открыт в 2014 году.
Гендиректор "Спартака" подтвердил, что "Лукойл" пытается приобрести "Открытие Арену"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что "Лукойл" ведет переговоры о покупке домашней арены "Спартака".
Фото: Открытие банк Арена