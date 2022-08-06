- Как справлялся с хейтом после матча за Суперкубок с "Зенитом"? Я и сам понимал, что первые две-три игры были ужасными. Хотя матч с "Ахматом" не назвал бы ужасным, просто не самый лучший. Надо было перебороть этот момент, такое бывает. Если бы читал всю критику, то, наверное, закис бы. Но я и сам всё понимал. Тяжелое время было, - передает слова Умярова Sport24.
22-летний опорный полузащитник "Спартака" Наиль Умяров принял участие во всех 5 матчах красно-белых в нынешнем сезоне. После крупного поражения от петербургского "Зенита" в Суперкубке России (0:4) футболист столкнулся с критикой со стороны болельщиков в социальных сетях. В матче 4 тура РПЛ против "Урала" (2:0) Умяров вышел в стартовом составе и был заменен на 88 минуте игры. Красно-белые набрали 10 очков в 4 играх чемпионата и делят первое место с ЦСКА, уступая по результатам прошлого сезона.
Умяров: если бы читал всю критику, то, наверное, закис бы
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров ответил на вопрос о критике болельщиков после неудачных матчей.
Фото: РПЛ