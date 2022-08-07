"Вообще не понимаю, что творится в "Локомотиве". Да и в России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство… Какие-то трансферы непонятные делают. Такое руководство. "Локомотив" не должен так играть, сколько они уже пропустили… Это не красит "Локомотив". Это не моя проблема. Просто обидно, что у "Локомотива" вот так получается", - приводит слова Мирзова "Чемпионат"
Напомним, накануне "Локомотив" в гостях с разгромным счетом уступил "Краснодару" (0:3). Это уже второе разгромное поражение для красно-зеленых подряд, до этого они проиграли "Зениту" (0:5). Также в первых турах "железнодорожники" сыграли вничью с "Пари НН" (1:1) и "Ростовом" (2:2).
В результате после 4-х матчей команда Йозефа Циннбауэра с 2-мя очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая только "Урал" и "Торпедо". В следующем туре "Локомотив" на своем поле примет "Крылья Советов". Матч пройдет 13 августа.
Мирзов: не понимаю, что творится в "Локомотиве". Да и в России никто не понимает
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов прокомментировал неудачное начало сезона для "Локомотива"
Фото: ФК "Локомотив"