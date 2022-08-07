"Я симпатизирую "Спартаку"? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за красно-белых.
Но я их уважаю. У меня много друзей красно-белых, и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне", - сказал Канчельскис.
"Спартак" вчера, 6 августа, в гостях победил "Урал" со счетом 2:0. Красно-белые одержали третью подряд победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Столичный клуб набрал в 4 матчах 10 очков. В таблице РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают 2-е место. 10 очков также в активе ЦСКА.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет "Сочи". Игра на "Открытие Банк Арене" состоится 14 августа.
Источник: Metaratings
Канчельскис - о "Спартаке": они не добьются ничего, поверьте мне
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал "Спартак" своим врагом на футбольном поле.
Фото: РИА Новости