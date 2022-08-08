Ранее появилась информация, что все футболисты и тренерский штаб сине-бело-голубых оформили Fan ID, в том числе и легионеры клуба.
"Все, кому положено в клубе: игроки, тренеры, врачи и администрация оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений", - приводит слова Медведева "СЭ".
Карта болельщика потребуется "Зениту" для прохода на "Екатеринбург Арену", где 28 августа петербуржцы сыграют с "Уралом" в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Гендиректор "Зенита" подтвердил, что все игроки и тренеры команды получили Fan ID
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о процессе оформления Карты болельщика (Fan ID) в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"