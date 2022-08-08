- Абаскаль делает хорошую работу, игра радует глаз - отличный атакующий футбол и заслуженное первое место. "Спартак", безусловно, будет бороться с "Зенитом" за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью, - передает слова Карреры Sport24.
Московский "Спартак" под руководством испанца Гильермо Абаскаля набрал 10 очков в 4 матчах и делит первую строчку в таблице чемпионата с ЦСКА, уступая красно-синим только по итоговому месту прошлого сезона. Красно-белые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1 в гостях) и одержали победы над "Краснодаром" (4:1 в гостях), "Оренбургом" (4:1 дома) и "Уралом" (2:0 в гостях). Перед началом чемпионата "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России со счетом 0:4. Сине-бело-голубые после 4 туров набрали 8 очков и находятся на шестой позиции.
Каррера: "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о перспективах красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"