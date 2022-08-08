"Никаких "контрольных" сроков в отношении работы Александра Бородюка в качестве главного тренера советом директоров "Торпедо" не устанавливалось. Никаких шорт-листов потенциальных кандидатов на пост главного тренера "Торпедо" не существует, а появившиеся в СМИ списки являются фальшивкой", - цитирует источник "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Торпедо" объявит об увольнении Бородюка в случае поражения от "Оренбурга" в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги. Позднее сообщалось, что место 59-летнего тренера могут занять Игорь Черевченко, Сергей Юран или Виктор Гончаренко.
"Торпедо" располагается в зоне прямого вылета из РПЛ после 4 туров – в активе "автозаводцев" 1 очков.
Источник в "Торпедо" отреагировал на слухи об отставке Бородюка после матча с "Оренбургом"
Источник в совете директоров "Торпедо" высказался об информации о скорой отставке главного тренера команды Александра Бородюка.
Фото: ФК "Торпедо"