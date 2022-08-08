"Гончаренко сватают в "Урал"? Он уже там был, но недолго. Посмотрим. У нас любят на грабли наступать. "Урал" в том числе. Но всё возможно", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что освободившееся место главного тренера "Урала" займет Виктор Гончаренко, который ранее возглавлял екатеринбургский коллектив в 2015 году. Вчера стало известно, что пост наставника уральцев покидает Игорь Шалимов.
Широков – о вероятности возвращения Гончаренко в "Урал": он был там недолго, но у нас любят на грабли наступать
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о возможности возвращения экс-главного тренера ЦСКА и "Краснодара" Виктора Гончаренко в "Урал".
Фото: ПФК ЦСКА