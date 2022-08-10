"Отсутствие Клаудиньо? Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав "Зенита" очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации", - цитирует Федотова "Bobsoccer".
Напомним, Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0). Бразильский полузащитник покинул поле на 60-й минуте встречи. Позже стало известно, что Клаудиньо диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. Его восстановление займет 4-5 недель.
Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдет на "Газпром Арене" в субботу, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Федотов: "Зенит" не заметит потери Клаудиньо. Не видим для себя преимуществ в данной ситуации
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника "Зенита" Клаудиньо, которая помешает ему сыграть с "армейцами".
Фото: ФК "Зенит"