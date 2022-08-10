Газизов – об иске "Спартака": не знаю, чего они хотят добиться, — это бесперспективно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о регистрации иска "Спартака" к нему на 88 млн рублей.
Фото: ФК "Уфа"
"Бесперспективно. "Спартак" сам все прекрасно понимает. Не знаю, чего они хотят добиться", - цитирует функционера "СЭ".

Ранее стало известно, что дата слушаний по иску столичного коллектива с Газизову определится к концу этой недели. Функционер занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.

В конце июля Верховный суд Башкирии отклонил иск функционера о признании незаконным его увольнения с поста гендиректора москвичей.


Газизов Спартак
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