"Бесперспективно. "Спартак" сам все прекрасно понимает. Не знаю, чего они хотят добиться", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее стало известно, что дата слушаний по иску столичного коллектива с Газизову определится к концу этой недели. Функционер занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года.
В конце июля Верховный суд Башкирии отклонил иск функционера о признании незаконным его увольнения с поста гендиректора москвичей.
Газизов – об иске "Спартака": не знаю, чего они хотят добиться, — это бесперспективно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о регистрации иска "Спартака" к нему на 88 млн рублей.
Фото: ФК "Уфа"