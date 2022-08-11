"Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией "Яндекс" и одной из букмекерских компаний", - цитирует исполняющего обязанности главы РПЛ Александра Алаева Sport24.
Напомним, ранее существовала вероятность, что в этом году будет проведен новый внутрироссийский турнир - кубок РПЛ. Позже было принято решение, что вместо него будет реформирован Кубок России. Теперь окончательное решение по новым партнерам турнира будет принимать исполком РФС.
Действующим победителем Кубка страны является "Спартак", обыгравший в финале турнира "Динамо" (2:1).
Клубы проголосовали за "Яндекс" в качестве нового медиапартнера Кубка России
Клубы Российской Премьер-лиги проголосовали за изменение медиапартнера Кубка России.
Фото: РФС