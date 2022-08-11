- Матч будет очень интересным. В прошлом сезоне Владимир Федотов, возглавлявший "Сочи", взял 4 очка во встречах с "Зенитом". Это говорит о том, что он прекрасно изучил тактику Сергея Семака и знает, как располагать своих игроков. Мне кажется, что ресурс у "Зенита" есть, даже с учетом отсутствия Клаудиньо. Но есть еще одна ощутимая потеря - Далер Кузяев. Он набрал такую форму, что в последнее время абсолютно не уступал бразильцам по КПД. Впрочем, даже с учетом этого у Семака есть варианты, - передает слова Орлова Matchtv.ru.
В рамках 5 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" сыграет на своем поле с московским ЦСКА, матч пройдет в субботу 13 августа на "Газпром Арене". Красно-синие по итогам четырех сыгранных туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 10 очков и опережая имеющий точно такие же турнирные показатели "Спартак" за счет более высокого места по итогам прошлого сезона. Сине-бело-голубые отстают на 2 очка и занимают в таблице шестую строчку, уступая "Динамо" и "Ростову" по личным встречам. Третье место в чемпионате с 9 очками занимает "Сочи", в прошлом сезоне ставший вторым под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Орлов: Федотов прекрасно изучил тактику Семака. Но ресурс на ЦСКА у "Зенита" есть даже без Клаудиньо
Фото: ФК "Зенит"