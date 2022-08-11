- А кто такой Хендрикс? Я его даже не помню. Принес ли какую он пользу команде или нет, это пусть решает руководство: посмотрит, сколько матчей он сыграл, сколько голов, сколько передач сделал. Меня это не волнует, это не моя проблема, - передает слова Гаврилова "Чемпионат".
27-летний голландский опорный полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в московский "Спартак" в январе 2021 года из ПСВ, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В составе красно-белых футболист провел 22 матча и не отметился результативными действиями, записав на свой счет 3 желтых карточки. В январе 2022 года Хендрикс был отправлен в аренду в "Фейеноорд", 10 августа "Спартак" объявил о расторжении с ним контракта, после чего игрок подписал соглашение с "Фортуной" из немецкой Бундеслиги-2.
Гаврилов - об уходе игрока "Спартака": а кто такой Хендрикс? Я его даже не помню
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на предложение прокомментировать уход из красно-белого клуба полузащитника Йоррита Хендрикса.
Фото: РПЛ