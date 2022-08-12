Напомним, в марте "быков" покинули все легионеры, воспользовавшись правилом ФИФА в отношении иностранных игроков в России.
"Вандерсон начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался и начал "раскачивать лодку", а Крыховяк успокаивал. Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось", - сказал Генич.
Сейчас Вандерсон выступает за бразильский "Интернасьонал" на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца 2022 года. Контракт Вандерсона с "Краснодаром" заканчивается в 2024 году.
В прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на 4-м месте в чемпионате России, набрав в 30 матчах 50 очков.
"Краснодар" в 4-х матчах текущего сезона набрал 7 очков и занимает 8-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Источник: "СЭ"
Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из "Краснодара"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров "Краснодара" из России минувшей весной.
Фото: РПЛ