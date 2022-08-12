По сведениям источника, активным поиском претендентов на эту должность занимается компания "Лукойл", которая является генеральным спонсором столичного коллектива.
Сообщается, что в шорт-лист вошли семь человек, все они с российским гражданством. Компания успела организовать встречу с кандидатами, в ходе которых, среди прочих, обсуждался вопрос о необходимости возрождения второй команды, которая была распущена двумя месяцами ранее.
На данный момент поиски спортивного директора осложнены из-за сезона отпусков. Ситуация прояснится в сентябре.
Напомним, этим летом "Спартак" покинул предыдущий спортивный директор Лука Каттани – он занимал этот пост с декабря 2021 года. Также клуб объявил об уходе Франко Камоцци, он работал советником владельца клуба Леонида Федуна.
Источник: Metaratings
СМИ: "Лукойл" выбирает нового спортивного директора "Спартака" из 6 кандидатов
В "Спартаке" может появиться новый спортивный директор.
Фото: Открытие банк Арена