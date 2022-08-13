"Нужен ли он "Галатасараю"? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка? "Спартак" на данный момент отлично работает. Мы просто надеемся, что Шамар скоро снова будет первым нападающим в команде. С ним они могут быть еще сильнее", — цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что ямайский нападающий может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае" - сообщалось, что руководство команды уже ведет переговоры со "Спартаком" на предмет потенциального трансфера.
Николсон сыграл в трех матчах начавшегося сезона Российской Премьер-лиги, в которых не успел отметиться результативными действиями.
Агент Николсона: переговоры по трансферу в "Галатасарай"? Кому не нужна такая хорошая девятка?
Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал слухи о переговорах между клубом и "Галатасараем" по переходу игрока.
Фото: ФК "Спартак"