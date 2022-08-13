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Гендиректор "Динамо": Варела исчез, перестал отвечать на звонки

Генеральный директор Павел Пивоваров прокомментировал интервью Гильермо Варелы, который самовольно покинул клуб несколько недель назад.
Фото: РПЛ
"Варела исчез, перестал отвечать на звонки. Что касается письма, которое он прислал, то он его прислал в ночь с понедельника на вторник. Говорит, что исчез после матча с "Торпедо"? Нет, перед матчем с "Торпедо". До этого нам его агент прислал предложение от "Фламенго", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

Напомним, в конце июля "Фламенго" объявил о переходе Гильермо Варелы на правах аренды из "Динамо". Сообщалось, что срок его аренды истечет летом следующего года. До этого уругваец самовольно покинул расположение "Динамо" в ночь перед матчем второго тура РПЛ с "Торпедо" (4:0). На днях уругваец дал интервью, в котором попытался объяснить свои действия. По его словам, он заранее предупредил клуб о своем решении.

Гильермо Варела выступал за "Динамо" с октября 2020 года, когда московский клуб арендовал его из датского "Копенгагена". После этого бело-голубые выкупили уругвайца летом прошлого года за сумму около 1 млн евро. Всего в активе защитника 49 матчей в составе российского клуба, в которых он отметился тремя результативными передачами.


Варела Динамо Пивоваров
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