"Верю, что "Динамо" может выиграть трофей в этом сезоне. Мы на поле этим и занимаемся — пытаемся взять трофей… Я сейчас в "Динамо" и хочу трофей с этой командой", - цитирует Сазонова "Чемпионат".
"Динамо" располагается на пятом месте в таблице Российской Премьер-лиги после пяти туров. Вчера подопечные Славиши Йокановича сыграли с "Краснодаром" - команды ограничились безголевой ничьей (0:0). 20 августа бело-голубые сыграют против "Спартака" на своем поле.
Сазонов: "Динамо" может выиграть трофей в этом сезоне
Защитник "Динамо" Саба Сазонов поделился мнением о перспективах бело-голубых в начавшемся сезоне.
Фото: ФК "Динамо"