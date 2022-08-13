"Их тренер говорил, что "Локомотив" будет играть в атакующий футбол. 1-9 — это атакующий футбол? … У нас же великие руководители. Они футбол не видели, не понимают, не играли, а потом начинают говорить о футболе… Но это их проблема, пускай сами решают и выходят из этой ситуации. Было смешно, когда так сказали", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
"Локомотив" продлил серию без побед в Российской Премьер-лиге до пяти матчей – москвичи трижды сыграли вничью (с "Пари Нижним Новгородом", "Ростовом" и "Крыльями Советов") и с тремя очками в активе располагаются в зоне стыковых матчей национального чемпионата. 20 августа подопечным Йозефа Циннбауэра предстоит в шестом туре чемпионата страны сыграть с "Химками" на выезде, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени.
Канчельскис: слова тренера, что "Локомотив" будет играть в атакующий футбол – это смешно
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о руководстве "Локомотива" после ничейного исхода матча "железнодорожников" с "Крыльями Советов".
Фото: РИА Новости