– Считаю, что мы хорошо стартовали. Провели 5 хороших игр. Единственное, нам не очень хорошо удаются матчи на выезде. Это тот компонент, который мы обязательно должны улучшать, должны показывать себя лучше. Нам нужно выступать более сыгранно. Мы обязаны набирать больше очков в выездных матчах, – из интервью Сантоса "СЭ".
На данный момент "Зенит" занимает первое место в Российской Премьер-лиге. Команда из Санкт-Петербурга набрала 11 очков в 5 матчах. На их счету две гостевых ничьи с "Химками" (1:1) и "Ахматом" (0:0) и три домашних победы над "Крыльями Советов" (3:0), "Локомотивом" (5:0) и ЦСКА (2:1). Дуглас Сантос отыграл все 90 минут в пяти играх.
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о единственной слабости своей команды
Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос подвёл промежуточные итоги команды после пяти сыгранных туров МИР РПЛ.
Фото: Getty Images