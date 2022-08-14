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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
1 - 3 1 3
АхматЗавершен
Оренбург
1 - 0 1 0
ТорпедоПерерыв
П1 1.25X 5.2П2 12.5
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
РостовПерерыв
П1 19.5X 5П2 1.22
Спартак
20:00
СочиНе начат
П1 1.82X 4П2 4.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 7X 3П2 1.65
Волгарь
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 3.45X 2.5П2 2.55
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 4.25X 3.25П2 1.85
Краснодар-2
19:00
АкронНе начат
П1 2.24X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
П1 2.15X 3.35П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм
П1 4.1X 2.85П2 2.1
Валенсия
20:30
ЖиронаНе начат
П1 1.91X 3.5П2 4.3
Альмерия
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.8X 4.7П2 1.53

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
19:30
КремонезеНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
Лацио
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5
Специя
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 7.2X 4.7П2 1.46

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
П1 1.14X 8.75П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
Перенесён
Лион
Труа
0 - 3 0 3
ТулузаЗавершен
Осер
2 - 2 2 2
АнжеЗавершен
Реймс
2 - 4 2 4
КлермонЗавершен
Аяччо
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
Страсбур1 тайм
П1 2.4X 2.75П2 3.5
Брест
21:45
МарсельНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.06
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Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о единственной слабости своей команды

Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос подвёл промежуточные итоги команды после пяти сыгранных туров МИР РПЛ.
Фото: Getty Images
– Считаю, что мы хорошо стартовали. Провели 5 хороших игр. Единственное, нам не очень хорошо удаются матчи на выезде. Это тот компонент, который мы обязательно должны улучшать, должны показывать себя лучше. Нам нужно выступать более сыгранно. Мы обязаны набирать больше очков в выездных матчах, – из интервью Сантоса "СЭ".

На данный момент "Зенит" занимает первое место в Российской Премьер-лиге. Команда из Санкт-Петербурга набрала 11 очков в 5 матчах. На их счету две гостевых ничьи с "Химками" (1:1) и "Ахматом" (0:0) и три домашних победы над "Крыльями Советов" (3:0), "Локомотивом" (5:0) и ЦСКА (2:1). Дуглас Сантос отыграл все 90 минут в пяти играх.


Дуглас Сантос Зенит
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