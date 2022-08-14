В мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. Отметим, Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским "Рубином".
"Трансферная кампания "Сочи", скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения еще будут. Может ли Дзюба оказаться в "Сочи"? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут", - цитирует Рубашко РБ Спорт.
В прошлом сезоне Дзюба провел в составе "Зенита" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
"Сочи" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 4-е место, имея в своем активе 9 очков. Сегодня сочинцы в гостях сыграют со "Спартаком".
Рубашко: Дзюба в "Сочи"? Ха-ха, прекращайте
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, возможно ли появление в команде экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"