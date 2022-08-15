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В "Спартаке" отреагировали на информацию о семи кандидатах на должность спортивного директора

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по информацию о том, что красно-белые выбирают спортивного директора из семерых российских кандидатов.
Фото: ФК "Спартак"
- Семь кандидатов на пост спортивного директора? Эта информация появилась в телеграм-канале, лучше туда обратиться. У нас информации на этот счет нет. Поиск не ведется? Нет. Семь спортивных директоров-россиян - по-моему, это фантастика, - передает слова Зеленова "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что "Спартак" выбирает нового спортивного директора из шорт-листа, в который входят семь кандидатов-россиян. Прежний спортивный директор красно-белых Лука Каттани покинул клуб в июле 2022 года. После 5 туров Российской премьер-лиги "Спартак" возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков и опережая ближайших преследователей на 2 очка.


Спартак Зеленов
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