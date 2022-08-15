"Никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на "Госуслугах" и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет "Спартак" Хачатуряна", - приводит слова Салиховой "СЭ".
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
В 5-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) с использованием системы Fan ID прошел 1 матч - в воскресенье, 14 августа, "Пари НН" в Нижнем Новгороде сыграл с "Ростовом" (3:4). На стадионе "Нижний Новгород" присутствовало 5784 зрителя.
Зарема: Fan ID оформлять не собираюсь. Лучше сходим всей семьей на балет "Спартак"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказала свою позицию относительно введения Карты болельщика (Fan ID).
Фото: "СЭ"