"Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу "Торпедо". Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь — президента Дениса Маслова. У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки", - цитирует "СЭ" одного из членов совета директоров.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Илья Геркус станет новым президентом "Торпедо". Сейчас Геркус занимает в клубе должность директора по стратегическому развитию . Ранее специалист был президентом другой московской команды - "Локомотива".
Сейчас президентом "Торпедо" является Денис Маслов. После 5 туров РПЛ команда под руководством Александра Бородюка занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. В активе "Торпедо" одно набранное очко за ничью с "Крыльями Советов" (1:1).
В "Торпедо" отреагировали на слухи, что Геркус станет президентом клуба
В совете директоров "Торпедо" прокомментировали информацию о том, что новым президентом "автозаводцев" станет Илья Геркус.
Фото: РИА Новости