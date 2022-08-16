Как сообщает источник, Дзюба самостоятельно предложил свои услуги "Динамо", но московский клуб не стал рассматривать вариант с подписанием бывшего нападающего "Зенита", поскольку доволен нынешним подбором игроков атаки: Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.
Напомним, Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не может найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону. В СМИ сообщалось, что Дзюба пытается найти себе вариант с турецким клубом.
В прошедшем сезоне Дзюба провел 39 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. В этом месяце форварду исполняется 34 года.
Источник: "СЭ"
СМИ: Дзюба предлагал свои услуги "Динамо", но клуб отказался из-за наличия Смолова и Тюкавина
Фото: ФК "Зенит"