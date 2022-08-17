"Расторжение контракта с Педро Рошей и Йорритом Хендриксом – инициатива игроков? Это была обоюдная инициатива. Но предложение обоим сделали мы", — цитирует Мележикова ТАСС.
О расторжении контракта с Рошей и Хендриксом "Спартак" объявил 11 августа. Оба игрока прошлый сезон заканчивали в других командах на правах аренды.
"Спартак" после пяти туров лидирует в таблице Российской Премьер-лиги.
Мележиков - о Роше и Хендриксе: "Спартак" первым сделал предложение о расторжении их контрактов
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, кто был инициатором расторжения контрактов с форвардом Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.
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