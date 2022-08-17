В мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. Отметим, Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским "Рубином".
"Конечно, удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Закончит ли он карьеру? Не факт. Это знает только Артем.
Лично я хотел бы видеть Дзюбу в "Зените". Будет здорово, если он вернется, потому что его уход из команды - большая потеря для всех", - приводит слова Валуева РБ Спорт.
За "Зенит" Дзюба выступал с 2015 по 2022 год. В общей сложности за сине-бело-голубых 33-летний футболист провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с "Зенитом" Артем 4 раза выигрывал чемпионат России, столько же раз Суперкубок России, а также 2 раза становился обладателем Кубка страны.
Валуев: хотел бы видеть Дзюбу в "Зените". Будет здорово, если он вернется
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что хотел бы возвращения Артема Дзюбы в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"