- Восстановление Кайо идет очень хорошо, всё как и планировалась. Пока нет точного прогноза, но, скорее всего, на этой неделе он начнет тренироваться в общей группе, - передает слова де Алмейды Sport24.
26-летний бразильский центральный защитник "Краснодара" Кайо 10 июля 2022 года получил травму на пятой минуте товарищеской встречи с "Ростовом" (2:1) в рамках летней предсезонной подготовки. В новом сезоне Российской премьер-лиги футболист не сыграл ни одного матча.
Представитель Кайо рассказал, когда защитник вернется в общую группу "Краснодара"
Пресс-атташе компании NG Soccer Витор Гарбуйо де Алмейда, представляющей интересы защитника "Краснодара" Кайо, прокомментировал состояние здоровья футболиста.
Фото: РПЛ