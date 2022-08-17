По информации источника, речь идет о просмотре 26?летнего футболиста. Сообщается, что уже достигнута предварительная договоренность о его прибытии в расположение нижегородского клуба.
Напомним, Жигулев в межсезонье был на просмотре в столичном клубе. Красно-белые приняли решение не подписывать полноценный контракт с футболистом.
Илья Жигулев летом прошлого года перебрался в польский "Заглембе" из города Любин. За новую команду полузащитник успел провести 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В апреле клуб объявил о расторжении контракта с российским полузащитником.
Сейчас Жигулев находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Источник: Матч ТВ
Жигулев может перейти в "Пари НН". В межсезонье он был на просмотре в "Спартаке"
Полузащитник Илья Жигулев на следующей неделе должен присоединиться к "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"