"Я общался с Дзюбой. Желаю ему успеха! Тем более в связке с Ярославом Ракицким. Команда идет на первом месте после двух туров. А в следующем туре они сыграют с "Фенербахче". И будет ясно, насколько претензии команды на успех реальны", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, Артем Дзюба вчера, 19 августа официально стал игроком "Адана Демирспор". Россиянин подписал с турецким клубом контракт до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
Ранее нападающий находился в статусе свободного агента после ухода из "Зенита" в конце мая этого года. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. На его счету 249 матчей за петербуржцев, в которых он забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
В "Зените" отреагировали на новый клуб Дзюбы
Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал переход Артема Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"