Напомним, ранее сегодня Дмитрий Тарасов объявил, что покинул медийный клуб "На Спорте" и предложил главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому пригласить его обратно в казанский клуб.
"У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов", - цитирует Яровинского "СЭ".
До этого Тарасов уже выступал за "Рубин" с февраля 2020 по январь 2021 года. Полузащитник провел в казанском клубе 13 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Последним профессиональным клубом Тарасова был московский "Велес".
В "Рубине" отреагировали на призыв Тарасова вернуть его в клуб
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал желание Дмитрия Тарасова вернуться в клуб.
Фото: ФК "Рубин"