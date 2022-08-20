"Действует положение ФИФА, в рамках которого иностранные футболисты могут уходить из российских клубов. Остальное могу сказать либо по завершении трансферного окна, либо по завершении ситуации с Моро по его личному решению. Вероятность его ухода есть", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Моро проявляет "Болонья", которая выступает в итальянской Серии А.
"Динамо" в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-лиги удержало минимальное преимущество над "Спартаком" - 1:0. Подопечные Славиши Йокановича вышли на второе место в таблице чемпионата страны.
Член СД "Динамо" Гафин: есть вероятность ухода Моро из клуба
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал слухи о потенциальном уходе из клуба полузащитника Николы Моро.
Фото: РПЛ