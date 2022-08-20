- Думаю, что независимо от того, кто возглавил "Торпедо", дома "Зенит" просто разорвет "Торпедо" в клочья. У питерцев есть всё для этого. Они привыкли быть наверху, а второе место их явно не устраивает. Пока не будет селекции у "Торпедо", пока не возьмут сильных футболистов, то нечего будет противопоставить "Зениту". Для этого нет ни сил, ни мастерства. Бородюк просто стал заложником ситуации, - передает слова Мора "РБ Спорт".
21 августа в матче 6 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" принимает на своем поле столичное "Торпедо", игра начнется в 17:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые с 11 очками в 5 матчах находятся на промежуточном четвертом месте и в случае победы единолично возглавят турнирную таблицу. Черно-белые в 5 встречах набрали 1 очко и занимают 15-ю строчку, после выездного поражения от "Оренбурга" (0:1) в прошлом туре был уволен главный тренер команды Александр Бородюк, которого сменил на этом посту Николай Савичев.
Мор: "Зенит" разорвет "Торпедо" в клочья, им нечего противопоставить. Бородюк стал заложником ситуации
Экс-защитник "Спартака" и "Торпедо" Эдуард Мор дал прогноз на выездной матч "автозаводцев" против "Зенита" в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"