Мор: "Зенит" разорвет "Торпедо" в клочья, им нечего противопоставить. Бородюк стал заложником ситуации

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
15:00
АхматНе начат
П1 1.82X 3.8П2 4.4
Зенит
17:30
ТорпедоНе начат
П1 1.15X 8.6П2 18
Краснодар
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.8X 3.9П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
12:45
РубинНе начат
Енисей
13:00
ШинникНе начат
П1 1.52X 4П2 5.8
Уфа
16:00
ВолгарьНе начат
П1 1.83X 3.55П2 4.3
КАМАЗ
17:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.55П2 2.08
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат
П1 1.57X 3.95П2 6
Балтика
18:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.46X 4.2П2 7.4
Динамо Мх
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.6
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.45
Кубань
20:00
АланияНе начат
П1 3.75X 3.5П2 1.97

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
16:00
ЧелсиНе начат
П1 5.6X 4.5П2 1.56
Вест Хэм
16:00
БрайтонНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.85
Ньюкасл
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 6.4X 4.8П2 1.48

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
18:30
ВаленсияНе начат
П1 1.71X 3.75П2 5.2
Атлетико
20:30
ВильярреалНе начат
П1 1.91X 3.55П2 4.3
Сельта
23:00
Реал МадридНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.08

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 3.75X 3.8П2 1.96
Наполи
19:30
МонцаНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.8
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.48
Сассуоло
21:45
ЛеччеНе начат
Интер
21:45
СпецияНе начат
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.2X 3.5П2 3.35

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
КёльнНе начат
П1 2.14X 3.75П2 3.3
Бохум
18:30
БаварияНе начат
П1 13X 8.2П2 1.19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
14:00
РеймсНе начат
П1 1.79X 3.7П2 4.8
Анже
16:00
БрестНе начат
П1 2.43X 3.3П2 3.05
Клермон
16:00
НиццаНе начат
П1 3.8X 3.55П2 2.02
Монпелье
16:00
ОсерНе начат
П1 2.03X 3.65П2 3.65
Тулуза
16:00
ЛорьянНе начат
П1 1.93X 3.65П2 4
Ренн
18:05
АяччоНе начат
П1 1.46X 4.5П2 7.4
Лилль
21:45
ПСЖНе начат
П1 6.4X 5П2 1.46
Марсель
22:00
НантНе начат
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Мор: "Зенит" разорвет "Торпедо" в клочья, им нечего противопоставить. Бородюк стал заложником ситуации

Экс-защитник "Спартака" и "Торпедо" Эдуард Мор дал прогноз на выездной матч "автозаводцев" против "Зенита" в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, что независимо от того, кто возглавил "Торпедо", дома "Зенит" просто разорвет "Торпедо" в клочья. У питерцев есть всё для этого. Они привыкли быть наверху, а второе место их явно не устраивает. Пока не будет селекции у "Торпедо", пока не возьмут сильных футболистов, то нечего будет противопоставить "Зениту". Для этого нет ни сил, ни мастерства. Бородюк просто стал заложником ситуации, - передает слова Мора "РБ Спорт".

21 августа в матче 6 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" принимает на своем поле столичное "Торпедо", игра начнется в 17:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые с 11 очками в 5 матчах находятся на промежуточном четвертом месте и в случае победы единолично возглавят турнирную таблицу. Черно-белые в 5 встречах набрали 1 очко и занимают 15-ю строчку, после выездного поражения от "Оренбурга" (0:1) в прошлом туре был уволен главный тренер команды Александр Бородюк, которого сменил на этом посту Николай Савичев.


Зенит Торпедо Мор
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