Московский "Спартак" постарается до конца трансферного окна подписать 23-летнего крайнего защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщают СМИ. По данным источника, вероятность перехода игрока будет выше, если красно-белые смогут договориться с самарцами об аренде с правом выкупа или рассрочке трансферной компенсации. Сообщается, что кандидатура Горшкова должна получить одобрение в компании "Лукойл".
При этом, по данным источника, переход в "Спартак" атакующего полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова, о возможности которого в СМИ сообщалось ранее, в летнее трансферное окно маловероятен.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: "Спартак" попытается приобрести у "Крыльев Советов" Горшкова, переход Ежова маловероятен
По данным источника, левый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: ПФК "Крылья Советов"