Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 2 4 2
АхматЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
X 15П2 180

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
ВолгарьЗавершен
КАМАЗ
4 - 0 4 0
АкронЗавершен
Балтика
2 - 1 2 1
Краснодар-2Завершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
ВелесЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Арсенал Тула2 тайм
П1 8.25X 1.55П2 3.2
Кубань
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 4.93X 1.7П2 3.35

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
3 - 0 3 0
ЧелсиЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
3 - 3 3 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Вильярреал2 тайм
П1 2.6X 2.25П2 4.25
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.09

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Наполи
4 - 0 4 0
МонцаЗавершен
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.39
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.1X 3.45П2 3.45

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
1 - 1 1 1
КёльнЗавершен
Бохум
0 - 7 0 7
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен
Анже
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Клермон
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монпелье
1 - 2 1 2
ОсерЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
ЛорьянЗавершен
Ренн
2 - 1 2 1
АяччоЗавершен
Лилль
21:45
ПСЖНе начат
П1 7.4X 5.4П2 1.35
Сделать ставку

Газзаев: я знал хорошего футболиста Писарева, но не знаю такого тренера

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал замену тренера в "Химках".
Фото: ФК "Химки"
"Мне непонятно, почему уволили Юрана. В этом чемпионате "Химки" хорошо стартовали, но почему?то руководители посчитали, что надо поменять тренера. Они что хотят: результат или чего?то другого? Новый тренер Писарев в большом футболе почти нигде не работал. Я знал хорошего футболиста Писарева, но не знаю такого тренера", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".

Напомним, ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с должности главного тренера клуба. Специалист возглавлял подмосковную команду с февраля этого года. Под его руководством "Химки" спаслись от вылета в предыдущем сезоне, переиграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровск". Новым главным тренером "Химок" назначили члена тренерского штаба сборной России Николай Писарев.

В первых матчах под руководством нового тренера "Химки" проиграли "Ахмату" (1:3) и "Локомотиву" (0:3).


Газзаев Писарев Юран Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Караваев объяснил, почему "Зенит" не мог забить "Торпедо" до 84-й минуты матча
Геркус – о поражении от "Зенита": "Торпедо" сыграло достойно – самоотдача, дисциплина на уровне
Ловрен: "Зенит" бил по воротам "Торпедо" больше 30 раз – на моей памяти ни разу такого не было
Сергеев – о победе над "Торпедо": у "Зенита" только одна задача — первое место
Кварацхелия – 4-й игрок "Наполи" с 2010 года, забивший в двух первых матчах за команду в Серии А 2
Игнатьев: голы "Зениту" давались нелегко, но в принципе игра была в одни ворота эксклюзив
Сергеев объяснил, почему не праздновал гол в ворота "Торпедо"
Лепехин - о победе над "Торпедо": "Зениту" легче играть с командами из верхней части таблицы эксклюзив
Малком – о победе над "Торпедо": играя в Санкт-Петербурге, клубы глубоко садятся в защиту
Сергеев – после победы "Зенита": "Торпедо" находится не на своем месте в таблице РПЛ 3
Семак отреагировал на переход Дзюбы в "Адана Демирспор" 1
Кержаков - о победе над "Торпедо": такие игры самые сложные для вратаря 3
Газзаев: я знал хорошего футболиста Писарева, но не знаю такого тренера 1
Быстров: если "Торпедо" добегает до центральной линии, надо считать за голы. Это не футбол 7
Масалитин: мы сегодня не увидели тот ЦСКА, который привыкли видеть дома 2 эксклюзив
"Зенит" вышел на единоличное первое место, обойдя "Спартак" по итогам 6-го тура 15
"Зенит" забил дважды после 85-й минуты и вырвал победу в матче с "Торпедо" 33
"Жестокое нападение вратаря. Повезло, что без карточки, Антон". "Динамо" пошутило над стыком Шунина и Соболева 22
Кайо впервые с декабря в основе "Краснодара" на матч с "Оренбургом". Стартовые составы на заключительный матч тура 2
Пономарев: в матче с «Ахматом» «армейцы» играли по принципу: один за всех, и все за одного 2 эксклюзив
Защитник "Спартака" Чернов объяснил, почему посетил матч ЦСКА после поражения от "Динамо" 6
Талалаев: в первом тайме испугались ЦСКА
"Уфа" сыграла вничью с "Волгарем" в первом матче под руководством Попова 2
"Челси" разгромно проиграл "Лидсу" в 3-м туре АПЛ 2
Федотов - после победы над "Ахматом": будем серьезно разговаривать. В таких играх не имеем право терять контроль 2
Сергей Иванов: ЦСКА уже перешел от ВЭБа под управление другой компании 3
"Мы просто приехали поддержать парней". Защитник "Спартака" Чернов был на матче ЦСКА и поздравил родную команду с победой 4
В "Адана Демирспор" рассказали, что Дзюба уже завтра может дебютировать за клуб 6
ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче, информация про технарь — фейк чистой воды
ЦСКА обыграл "Ахмат" и догнал "Спартак" в турнирной таблице 45
Все новости
-