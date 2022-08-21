"Мне непонятно, почему уволили Юрана. В этом чемпионате "Химки" хорошо стартовали, но почему?то руководители посчитали, что надо поменять тренера. Они что хотят: результат или чего?то другого? Новый тренер Писарев в большом футболе почти нигде не работал. Я знал хорошего футболиста Писарева, но не знаю такого тренера", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Напомним, ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с должности главного тренера клуба. Специалист возглавлял подмосковную команду с февраля этого года. Под его руководством "Химки" спаслись от вылета в предыдущем сезоне, переиграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровск". Новым главным тренером "Химок" назначили члена тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
В первых матчах под руководством нового тренера "Химки" проиграли "Ахмату" (1:3) и "Локомотиву" (0:3).
Газзаев: я знал хорошего футболиста Писарева, но не знаю такого тренера
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал замену тренера в "Химках".
Фото: ФК "Химки"