Ранее сегодня "Лукойл" сообщил о приобретении 100% акций московского "Спартака", а также стадиона "Открытие Банк Арена". В связи с выходом из состава акционеров клуба Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров "Спартака".
По информации источника, на место руководителя столичного клуба претендуют три кандидата. Это Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц.
Ожидается, что решение по новому руководителю может быть принято уже 25 августа.
Евгений Хавкин ранее занимал пост вице-президента - руководителя аппарата "Лукойла".
Александр Матыцин с 2017 года первый вице?президент "Лукойла".
Ашот Хачатурянц с октября 2021 года по июнь 2022 года был президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ).
"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков). В минувшие выходные "Спартак" в гостях проиграл московскому "Динамо" (0:1).
Источник: Матч ТВ
СМИ назвали трех основных претендентов на место руководителя "Спартака" после ухода Федуна
Стали известны имена главных претендентов на место руководителя "Спартака" после ухода из клуба Леонида Федуна.
Фото: РФС