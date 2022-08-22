Напомним, 13 июля Каттани покинул "Спартак", в котором работал с декабря прошлого года. Ранее он занимал пост главного скаута в "ПСЖ". До этого итальянец входил в скаутскую службу "Челси" и работал спортивным директором итальянских "Палермо" и "Новары".
"Ради того, чтобы "Спартак" пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ. Он - первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещё до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты", - сказала Салихова.
В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл Кубок России. В еврокубках красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, но не смогли провести матчи - УЕФА отстранил российские команды от еврокубков.
Ранее сегодня "Лукойл" сообщил о приобретении 100% акций московского "Спартака", а также стадиона "Открытие Банк Арена". В связи с выходом из состава акционеров клуба Федун сложил полномочия президента и не будет принимать участие в управлении клубом.
Источник: Осторожно Media
Зарема: Каттани - первый и единственный, кто выполнил мои пожелания
Зарема Салихова, супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о работе Луки Каттани на посту спортивного директора красно-белых.
Фото: Чемпионат