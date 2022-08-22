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В "Сочи" подтвердили договоренность о переходе Степанова

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подтвердил трансфер защитника тульского "Арсенала" Данилы Степанова.
Фото: Чемпионат
Ранее СМИ сообщили, что клубы полностью договорились о трансфере футболиста. Степанов уже вылетел в расположение сочинцев.

"Определенная договоренность есть. Нужно пройти еще медобследование", - рассказал Рубашко.

Защитник Данил Степанов выступает за "Арсенал" с 2021 года. В общей сложности за туляков 22-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Контракт Степанова с "Арсеналом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.

Источник: ТАСС


Сочи Степанов Арсенал Тула Российские трансферы
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