- Для Шамара "Спартак" - это его дом. Я действительно имею это в виду, когда говорю об этом, это не пустословие. Он многим пожертвовал ради этого клуба - надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную, - передает слова Портеги "СЭ".
25-летний ямайский нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон в текущем сезоне сыграл за красно-белых в 5 матчах и не отметился результативными действиями. Зимой 2022 года форвард отказался от вызова на сбор национальной команды Ямайки для адаптации в "Спартаке", однако в июне провел за сборную 2 матча Лиги наций КОНКАКАФ и отметился в них 2 результативными передачами.
Агент Николсона: Шамар пожертвовал сборной Ямайки ради "Спартака"
Агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега рассказал о степени преданности ямайского форварда красно-белому клубу.
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