"Кто был худшим руководителем "Локомотива"? У меня за все время в команде не было конфликтов, кроме последнего руководства. Это был Кикнадзе. Его и выделю. Когда я расторг контракт, он зачем-то решил подать на меня в суд. Он меня не обидел этим, мне было дико смешно. Итог истории? Я выиграл суд, мне вернули деньги", - цитирует Тарасова "СЭ".
Василий Кикнадзе стал генеральным директором "Локомотива" в декабре 2018 года. Он проработал в клубе почти два года, за которые неоднократно поссорился с активными болельщиками клуба. После его официального ухода в декабре 2020 года фанаты "железнодорожников" устроили празднование с запуском фейерверков.
Дмитрий Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. За это время он провел 188 матчей в составе красно-зеленых, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Последним профессиональным клубом Тарасова был московский "Велес", который он покинул в октябре прошлого года.
Тарасов рассказал, кого считает худшим руководителем "Локомотива"
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал худшего руководителя московского клуба за последние годы.
Фото: РПЛ