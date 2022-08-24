"Что помешало Федуну добиться больше успехов? … Возможно, могло повлиять чрезмерное внимание к каждой ошибке, плюс одна из проблем была в делегировании обязанностей — не всегда удавалось подобрать качественных людей в руководство клуба. Функционеры и тренеры часто менялись. Из-за этого не хватало иногда чёткого понимания, какой вектор развития выбрать", - цитирует Ковтуна "Матч ТВ".
Ранее стало известно, Леонид Федун перестал являться владельцем "Спартака" - 100% акций клуба приобрела компания "Лукойл". Также предприятие приобрело права на домашний стадион столичного коллектива – "Открытие Банк Арену". Позднее "Лукойл" объявил, что Федун покидает должность президента клуба.
"Спартак" летом покинул главный тренер Паоло Ваноли, спортивный директор Лука Каттани и советник Федуна Франко Камоцци.
"Спартак" начал сезон с поражения в Суперкубке России от "Зенита", но в рамках чемпионата страны после ничьей с "Ахматом" одержал четыре победы к ряду. В рамках шестого тура красно-белые потерпели поражение от "Динамо".
Ковтун назвал причины, по которым Федун не смог завоевать больше титулов в "Спартаке"
Экс-футболист "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о том, что помешало экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну завоевать больше трофеев с клубом.
Фото: "Спорт-Экспресс"