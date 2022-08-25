Матчи Скрыть

Сделать ставку

Алаев - о гегемонии "Зенита" в РПЛ: мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион

Новоизбранный президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о гегемонии петербургского "Зенита" в турнире.
Фото: РФС
Напомним, "Зенит" четыре года подряд становится чемпионом России.

"Не кажется ли, что люди устали от чемпионств "Зенита"? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион", - цитирует Алаева Чемпионат.

В таблице РПЛ после 6-ти туров на первом месте идет "Зенит", петербуржцы набрали 14 очков. На балл от сине-бело-голубых отстают "Спартак" и ЦСКА (по 13 очков). В зоне стыковых матчей - "Пари НН" (5 очков) и "Факел" (4). В зоне прямого вылета - "Урал" и "Торпедо" (по 1 очку).

Александр Алаев на прошлой неделе был избран президентом РПЛ на 5 лет. На этом посту Алаев сменил Ашота Хачатурянца.


Алаев Зенит РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Агент Захаряна: "Челси" хочет купить Арсена? Это правда
Терехин: если "Динамо" хочет на что-то претендовать, им нужно побеждать "Пари НН" эксклюзив
"Ференцварош" Черчесова вышел в групповой этап Лиги Европы 1
Нойер - о жеребьевке Лиги чемпионов: приятно, что "Бавария" так скоро сможет встретиться с Левандовски
Стало известно, за сколько "Рубин" готов продать Самошникова в "Динамо" 1
Источник: Захарян может перейти в "Челси" 3
СМИ: "Сочи" подпишет воспитанника "ПСЖ". Игрок уже прошел медосмотр
Алаев - о гегемонии "Зенита" в РПЛ: мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион 2
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 41
Сулейманов дебютировал за "Хапоэль" в матче Лиги конференций
Семак: Дзюба прекрасно понимал, что будет, если он останется в "Зените" 4
"Хороший вызов". Клопп - о жеребьевке Лиги чемпионов для "Ливерпуля"
Хоккеист Ковальчук сыграет за команду РФС в Медиалиге 2
СМИ: "Динамо" ведет переговоры с "Рубином" о переходе Самошникова
В "Химках" сообщили, что у Писарева подозрение на коронавирус 2
Хаджи - о матче с "Факелом": "Спартак" ждет тяжелая игра. Воронежцы будут рвать и метать 6 эксклюзив
Бензема признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА 3
Писарев не сможет руководить "Химками" в матче с "Сочи" 2
Карло Анчелотти - лучший тренер сезона-2021/22 по версии УЕФА 1
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 4
Агент Языджи заявил, что "Трабзонспор" заинтересован в подписании экс-игрока ЦСКА
"Спартак" подаст новый иск к Газизову на сумму порядка 10 млн рублей 3
Орлов считает, что Кузяев не уступает бразильцам "Зенита" 2
"Вброс!" В "Зените" прокомментировали слухи об интересе к Салаи 2
Канчельскис рассказал о пенсии, которую ему выплачивает "Манчестер Юнайтед" 6
Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина 8
Опубликовано расписание трансляций матчей 7-го тура РПЛ 3
Агент Гбамена подтвердил аренду ивуарийца в "Трабзонспор"
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Квасова выступит перед матчем "Ростов" - ЦСКА (видео) 3
Стало известно, где состоится матч Кубка России "Торпедо" - ЦСКА 3
Все новости
-