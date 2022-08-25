Напомним, "Зенит" четыре года подряд становится чемпионом России.
"Не кажется ли, что люди устали от чемпионств "Зенита"? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион", - цитирует Алаева Чемпионат.
В таблице РПЛ после 6-ти туров на первом месте идет "Зенит", петербуржцы набрали 14 очков. На балл от сине-бело-голубых отстают "Спартак" и ЦСКА (по 13 очков). В зоне стыковых матчей - "Пари НН" (5 очков) и "Факел" (4). В зоне прямого вылета - "Урал" и "Торпедо" (по 1 очку).
Александр Алаев на прошлой неделе был избран президентом РПЛ на 5 лет. На этом посту Алаев сменил Ашота Хачатурянца.
Алаев - о гегемонии "Зенита" в РПЛ: мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион
Новоизбранный президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о гегемонии петербургского "Зенита" в турнире.
Фото: РФС