- Меня радует конкуренция на всех местах таблицы. Идеальный сюжет - это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 90+3-й минуте 38 тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путевки в РПЛ решается с финальным свистком - для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, стану самым счастливым человеком, - приводит слова Алаева "Чемпионат".
Чемпионом Российской премьер-лиги прошлого сезона стал петербургский "Зенит", набравший по итогам чемпионата 65 очков, на счету занявшего второе место "Сочи" - 56 очков. Сине-бело-голубые оформили золотые медали за три игровых уик-энда до финиша первенства - по итогам 27 тура. В розыгрыше Футбольной национальной лиги-2021/2022 перед последним туром на две прямых путевки в РПЛ претендовали три клуба - "Торпедо", "Факел" и "Оренбург", при этом "автозаводцы" смогли стать победителями лиги и отобрать билет в высший дивизион у "Оренбурга" только на последних минутах своего матча 38 тура с "Кубанью", отыгравшись со счета 1:2 в добавленное время.
Алаев: стану самым счастливым, если финиш в РПЛ будет как в прошлом сезоне ФНЛ
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о турнирных сюжетах, которые хотел бы видеть в чемпионате России.
Фото: ФК "Торпедо"